Coppa Davis, Sinner batte Griekspoor e regala all'Italia la terza Insalatiera

Primo set

7-6: il tie-break inizia con un servizio vincente di Jannik, poi Griekspoor spedisce in corridoio un rovescio in manovra e arriva il primo mini-break. In vantaggio 2-1, Jannik spinge dal fondo, resta lucido nelle scelte e si porta sul 5-2 piazzando un altro mini-break con una palla corta da applausi. Gran colpo seguito da un servizio vincente che regala all'azzurro quattro set point. Basta il primo per chiudere il primo parziale con un ace. SINNER VINCE IL PRIMO SET!

6-6: lontano dalla linea di fondo e meno incisivo del solito in risposta, Sinner fatica a contenere la rapidità e la profondità dei colpi dell'olandese e il primo set va al tie-break dopo un ace di Griekspoor.

6-5: sotto pressione, Sinner fatica a giocare al suo ritmo e dopo un errore di dritto avanza la posizione in campo aumentando la potenza dei colpi e chiudendo il game con due ace.

5-5: aggressivo e molto reattivo in uscita dal servizio, l'olandese costringe Jannik ad arretrare per rispondere e avanza per chiudere il punto portandosi facilmente sul 5-5.

5-4: in campo si scambia poco e la gara resta in equilibrio. Sul 40-15 l'olandese infila Jannik con un bel passante di rovescio, ma poi sbaglia in manovra nel punto successivo e l'azzurro si porta di nuovo in vantaggio.

4-4: carico e concentrato, Griekspoor serve bene, risponde colpo su colpo e resta aggrappato al match portandosi sul 4-4 nonostante un doppio fallo e un errore di rovescio.

4-3: solido al servizio, ma leggermente lento nei movimenti, Sinner tiene bene lo scambio dal fondo e tiene testa a un buon Griekspoor chiudendo il game con un ace.

3-3: Griekspoor regge l'urto al servizio e sbaglia pochissimo seguendo anche la prima a rete e aggredendo col dritto.

3-2: indietro di un 15, Sinner si affida al servizio e conquista un altro game in rimonta.

2-2: preciso e potente al servizio, Griekspoor tiene sotto pressione Sinner. Jannik però non trema e appena ha la possibilità accelera, ma non basta per piazzare il break.

2-1: Sinner parte con un ace, poi l'azzurro sbaglia due dritti e un rovescio in manovra concedendo due palle break all'olandese. La prima la annulla Jannik con un passante preciso di rovescio, la seconda invece la sbaglia Griekspoor cercando l'approccio a rete. Salvataggi che poi Sinner consolida conquistando altri due punti portando a casa il game.

1-1: in spinta, Jannik inizia il game con una bella parta corta, poi Griekspoor alza il ritmo e pareggia i conti grazie anche a due ace.

1-0: Sinner parte forte al servizio e piazza due ace, poi spinge col dritto e chiude il game con un diagonale vincente e un altro ace.



- Giocatori in campo per il riscaldamento: Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire