Finale Coppa Davis, Italia-Olanda 1-0: Berrettini non sbaglia con Van de Zandschulp

Primo set

6-4: rotto l'equilibrio nel nono gioco, Berrettini perde incisività al servizio e Van de Zandschulp prova ad approfittarne grazie anche all'aiuto del nastro. Il 30-30 arriva con un gran dritto inside-out dell'azzurro sulla riga, poi il primo set si chiude con un errore in risposta dell'olandese. BERRETTINI VINCE IL PRIMO SET!

5-4: il game si apre con una sportellata di dritto di Berrettini, poi una palla corta vincente e un avanzamento a rete coraggioso dell'azzurro portano a tre palle break. Ne basta una per portare avanti l'Italia e Matteo a servire per il set!

4-4: con le palle nuove, nonostante la pressione, Matteo serve alla grande e pareggia i conti chiudendo il game a zero con personalità e due ace.

3-4: Berrettini è più aggressivo dal fondo e prova a variare il gioco con lo slice di dritto chiamando a rete l'avversario, ma Van de Zandschulp non si scompone, sbaglia pochissimo in difesa, manovra con precisione aprendosi il campo e chiude il game con un ace.

3-3: meno fluido e preciso del solito nello scambio e con lo slice di rovescio, Berrettini inizia il game con un errore gratuito, poi recupera grazie al servizio e si porta sul 3-3 tenendo i nervi saldi a rete.

2-3: Van de Zandschulp serve bene, spinge, disegna il campo e varia il gioco avanzando a rete per chiudere i punti. Berrettini invece fatica dalla parte del rovescio e incassa il 3-2.

2-2: Matteo inizia il game con un ace, poi rischia su un lungolinea fuori di poco dopo uno scambio durissimo, si porta sul 40-0 con un servizio vincente e chiude il game a zero con un altro ace.

1-2: sicuro con la prima, Van de Zandschulp tiene bene lo scambio dal fondo, copre il campo con facilità e conquista il game concedendo solo un 15 a Berrettini su un rovescio basso.

1-1: gara subito dura. Con Van de Zandschulp aggressivo in risposta, Berrettini parte con due dritti lunghi, poi recupera aumentando i giri al servizio, giocando con più profondità e pareggiando il punteggio con uno smash.

1-0: Van de Zandschulp inizia la gara spingendo col servizio, Matteo però è attento e reattivo e tiene botta in risposta cercando di muovere l'avversario e di metterlo in difficoltà col back di rovescio. Subito sotto pressione, l'olandese si aggrappa alla prima e porta a casa il game con una volée precisa di dritto.



- Berrettini e Van de Zandschulp in campo per il riscaldamento: l'azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

- Suonano gli inni nazionali

- Grande accoglienza alla Martin Carpena Arena per gli ingressi in campo delle squadre