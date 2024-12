Nick Kyrgios attacca Max Purcell per il caso doping: "In questo momento il nostro sport è infangato"

Dopo esser tornato in campo per un'esibizione ad Abu Dhabi, Nick Kyrgios torna a far parlare di sé per le critiche rivolte ai colleghi. Il tennista australiano si è scagliato in questo caso contro il connazionale Max Purcell, sospeso dall'ITIA per l'utilizzo di un "metodo proibito": "Cavolo, il nostro sport è proprio infangato in questo momento" ha spiegato Kyrgios su X.