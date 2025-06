Spaccanapoli, 500 podisti domani per la corsa tra i Decumani

La carica dei 500 per la corsa che si snoda tra i dedali del Decumani. È tutto pronto per la 42esima edizione della Spaccanapoli, la gara podistica in programma domani sulla distanza dei 10 chilometri con partenza e arrivo da piazza Municipio, a ridosso di palazzo San Giacomo. I podisti, provenienti da ogni parte d'Italia, si metteranno in moto dalle 8 per percorrere un tracciato che attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici e affascinanti della città, rendendo la prova un momento utile anche per godere di alcune bellezze in arterie per l'occasione liberi dalle auto. Da questa mattina è attivo il villaggio della Spaccanapoli, posto sempre nell'area di piazza Municipio a ridosso del Comune e lo sarà fino alle 19 di oggi e domani dalle 6.30 e le 7.30 per permettere non solo il ritiro dei pacchi gara e dei pettorali, ma anche per consentire agli ultimi indecisi di formalizzare la propria iscrizione. Ad accogliere gli atleti il presidente della Uisp Napoli, Federico Calvino, che si avvale per l'organizzazione della collaborazione tecnica dell'associazione sportiva Stabiaequa Half Marathon di Andrea Fontanella. Come detto, il Comune di Napoli ha predisposto speciali dispositivi di traffico. Come ricordano dall'ente, la gara podistica, "partendo da piazza Municipio, si snoderà lungo il seguente percorso: via Verdi, via San Carlo, via Vittorio Emanuele, piazza Municipio, via Medina, via Monteoliveto, via Sant'Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, piazza Dante, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Santa Maria di Costantinopoli, via San Pietro a Maiella, piazza Miraglia, via dei Tribunali, via Duomo, via San Biagio de' Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce, piazza del Gesù, Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Partenope, via Caracciolo, (giro di boa altezza incrocio con viale Dohrn), via Caracciolo, piazza Vittoria, via Partenope, via Santa Lucia, piazza del Plebiscito, via San Carlo, via Verdi per concludersi in piazza Municipio". Per il regolare svolgimento, è stata predisposta per domani un'ordinanza di "limitazione al traffico veicolare dalle ore 6 alle 10.30 e comunque fino a cessate esigenze, nella quale si prevede la chiusura al traffico delle strade coinvolte con riapertura dopo il passaggio degli atleti, di volta in volta, e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della manifestazione; la chiusura al traffico di via San Sebastiano e via del Sole; l'interdizione alla pista ciclabile per l'intero tratto che va da piazza della Repubblica a via Cesario Console; la sospensione degli stalli taxi in via Santa Lucia, via San Carlo e via Dumas; il divieto di sosta nel tratto di via Duomo compreso tra via San Biagio dei Librai e via Tribunali e nel tratto di via Costantinopoli compreso tra via Conte di Ruvo e vis San Sebastiano".