Kyrgios allontana il rientro in campo: "Non vorrei strisciare come Nadal e Murray. Le Piramidi? Non può averle costruite l'uomo"

"Potrei tornare adesso in campo e battere il 50% dei giocatori, ma non voglio tornare, perché i miei fan meritano una versione migliore di me stesso rispetto a quella che offro ora in campo. Io non voglio solo partecipare. Guardando come stava Murray e come sta adesso Nadal, non voglio essere così, non voglio arrivare alla fine strisciando - ha spiegato Kyrgios in una puntata del podcast "The Louis Theroux" parlando anche della sua depressione -. È stato difficile in quel periodo e non sentivo di potermi allontanare dallo sport e lavorare su me stesso per mettermi nella giusta disposizione mentale. Giocavo, giocavo, giocavo e affrontavo tutto. Ed è stato un periodo buio. Bevevo come una spugna, dai 20 ai 30 drink prima di giocare il giorno dopo".