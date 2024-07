Jannik Sinner scaccia la paura: programmata la partenza per Parigi

La paura di veder sfumare la prima partecipazione ai Giochi Olimpici Estivi è stata senza dubbio tanta, ma si respira finalmente un cauto ottimismo nell'entourage di Jannik Sinner. Il 22enne di Sesto Pusteria ha dovuto far i conti negli ultimi giorni con un attacco influenzale, senza dubbio un grattacapo in più nella corsa all'oro a cinque cerchi, ma che non fermerà il giovane altoatesino che raggiungerà Parigi nella giornata di giovedì 25 luglio, data in cui è stato fissato il sorteggio del tabellone.