Olimpiadi, Sinner e Musetti saranno testa di serie numero 1 nel doppio: possibile scontro all'esordio contro Alcaraz e Nadal

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria e il giovane toscano guideranno il sorteggio del torneo a cinque cerchi con la possibilità di incontrare in apertura la coppia spagnola

© Getty Images Jannik Sinner non sarà a Parigi soltanto per puntare a una medaglia nel torneo singolare, ma grande curiosità arriverà anche dal doppio dove il 22enne di Sesto Pusteria sarà schierato nel doppio. L'azzurro avrà modo di partecipare in coppia con Lorenzo Musetti formando così un tandem sulla carta particolarmente dotato tanto da guadagnarsi la testa di serie numero 1 del tabellone a cinque cerchi.

Vedi anche parigi 2024 Olimpiadi 2024: Sinner ha la febbre, rimandata la partenza per Parigi Un torneo che parla particolarmente italiano visto che la seconda coppia azzurra, quella formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sarà numero 2 del seeding evitando così un eventuale derby sino alla finale. Ciò non scongiura che i team tricolori non possano trovarsi sulla strada al primo turno avversari temibili come gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, quest'ultimo qualificatosi con il ranking protetto e per questo motivo non inseribile nel novero delle teste di serie. Da non sottovalutare nemmeno la presenza dei tedeschi Kewin Krawietz-Tim Puez così come degli americani Taylor Fritz-Tommy Paul che però non potranno esser incrociati sino alle semifinali visto il loro status rispettivamente di numero 3 e 4 del torneo, mentre gli azzurri potrebbero trovarsi ben prima sulla strada due delle coppie favorite come gli inglesi Joe Salisbury-Neal Skupski e i croati Mate Pavic-Nikola Metic, numero 6 e 8 del torneo.

Vedi anche parigi 2024 Da Sinner ad Antropova, l'Italia si affida agli "esordienti" per realizzare il nuovo record di medaglie L'Italia sogna però anche al femminile dove saranno presenti Jasmine Paolini e Sara Errani, finaliste al Roland Garros. La 28enne toscana e la 37enne emiliana partiranno come teste di serie numero 3 avendo così la possibilità di incrociare in semifinale uno dei tandem più pericolosi per il successo finale come quello rappresentato dalle statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, in grado di sconfiggerle a Wimbledon e teste di serie numero 1. Qualora non venissero sorteggiati nella stessa parte del tabellone, le due azzurre si ritroverebbero sulla strada per le medaglie le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, numero 2 del seeding mentre soltanto per il titolo potrebbe arrivare uno scontro con le altre americane Danielle Collins e Desirae Krawczyk.