Quanto valgono le Atp Finals? Montepremi e punti Atp

Quanto a importanza per il ranking, le Atp Finals sono seconde soltanto agli Slam. Il "Torneo dei Maestri", infatti, si colloca a metà tra i 1000 punti assegnati dalla vittoria di un Masters e i 2000 che attrbuisce la vittoria di uno dei quattro Major. Difatti, vincere le Atp Finals da imbattuti porta in dote 1500 punti complessivi. C'è una leggera differenza rispetto ai tornei tradizionali, che è dovuta al format. Infatti, un tennista sconfitto nelle prime due partite del Round Robin potrebbe comunque intascare 200 punti vincendo l'ultimo match: ciascuna delle partite del girone assegna 200 punti al vincitore. Di conseguenza, se il vincitore finale perdesse uno dei tre match del suo gruppo, otterrebbe 1300 punti anziché 1500. I punti assegnati sono gli stessi per singolare e doppio.