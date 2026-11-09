Quanto valgono le Atp Finals? Montepremi e punti Atp

Manca sempre meno al via delle Atp Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Le fasi cruciali del torneo si potranno seguire in chiaro grazie a Mediaset. Oltre alla diretta televisiva, Mediaset offrirà la copertura in streaming attraverso Sportmediaset.it e alla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo così di seguire le gesta dei campioni e del beniamino di casa Flavio Cobolli da qualsiasi dispositivo.
Montepremi in crescita
Un aspetto interessante per l'edizione 2026 riguarda il montepremi, che toccherà la cifra complessiva di 15,75 milioni di dollari. La crescita è dell’1,61% rispetto al 2025. Qualora uno degli 8 qualificati riuscisse ad aggiudicarsi il torneo senza perdere una partita, intascherebbe un assegno da 5.171.000 $. Una cifra che, al netto del cambio, corrisponde pressappoco a 4.631.400 € e segna un aumento di 100.000 $ rispetto al 2025.
© IPA
CARLOS ALCARAZ
La sola quota di partecipazione varia da 169.000 a 338.000 $ in base al numero di partite disputate. Se uno dei giocatori perdesse le tre partire del Round Robin, tornerebbe comunque a casa con l'assegno da 338.000 $, corrispondenti a circa 302.700 €. Anche in questo caso si registra un aumento rispetto all'edizione passata, quando la quota di partecipazione per le tre partite era di 331.000 $. Di seguito il montepremi completo:
|Risultato
|Montepremi
|Conversione in euro
|Riserva
|156.000 $
|circa 139.700 €
Quota di partecipazione
|338.000 $*
|circa 302.700 €
|Vittoria nel Round Robin
|405.000 $
|circa 362.700 €
|Vittoria in semifinale
|1.206.000 $
|circa 1.080.200 €
|Vittoria in finale
|2.412.000 $
|circa 2.160.300 €
|Campione imbattuto
|5.171.000 $
circa 4.631.400 €
Qualora un giocatore subentrasse a torneo iniziato - oppure fosse costretto a ritirarsi - giocando meno di tre partite, questi sarebbero gli scaglioni del montepremi:
|Una partita giocata
|169.000 $
|circa 151.400 €
|Due partite giocate
|253.000 $
|circa 226.600 €
|Tre partite giocate
|338.000 $
circa 302.700 €
Anche il torneo di doppio seguirà la medesima struttura, seppur con un montepremi più ridotto. La vittoria in finale assegnerà 356.800 dollari, mentre una coppia capace di conquistare il torneo da imbattuta incasserà complessivamente 959.300 dollari.
|Risultato
|Montepremi
|Conversione in euro
|Riserva
|51.700 $
|circa 46.300 €
Quota di partecipazione
|134.200 $*
|circa 120.200 €
|Vittoria nel Round Robin
|96.600 $
|circa 86.500 €
|Vittoria in semifinale
|178.500 $
|circa 159.900 €
|Vittoria in finale
|356.800 $
|circa 319.600 €
|Campione imbattuto
|959.300 $
|circa 859.200 €
Anche nel doppio la quota di partecipazione sarà subordinata alle partite effettivamente disputate: 67.100 dollari (circa 60.100 euro) per una partita, 100.650 dollari (90.100 euro) per due e 134.200 dollari (120.200 euro) per tre.
© italyphotopress
ALEXANDER ZVEREV
Punti Atp
Quanto a importanza per il ranking, le Atp Finals sono seconde soltanto agli Slam. Il "Torneo dei Maestri", infatti, si colloca a metà tra i 1000 punti assegnati dalla vittoria di un Masters e i 2000 che attrbuisce la vittoria di uno dei quattro Major. Difatti, vincere le Atp Finals da imbattuti porta in dote 1500 punti complessivi. C'è una leggera differenza rispetto ai tornei tradizionali, che è dovuta al format. Infatti, un tennista sconfitto nelle prime due partite del Round Robin potrebbe comunque intascare 200 punti vincendo l'ultimo match: ciascuna delle partite del girone assegna 200 punti al vincitore. Di conseguenza, se il vincitore finale perdesse uno dei tre match del suo gruppo, otterrebbe 1300 punti anziché 1500. I punti assegnati sono gli stessi per singolare e doppio.
|Round
|Punti Atp (singolare e doppio)
|Vittoria nel Round Robin
|200
|Vittoria in semifinale
|400
|Vittoria in finale
|500
|Campione imbattuto
|1500