Atp Finals 2026

Quanto valgono le Atp Finals? Montepremi e punti Atp

Il montepremi è cresciuto rispetto all'edizione del 2025, in palio oltre 15 milioni di dollari: ecco quanto guadagnano i tennisti alle Atp Finals.

09 Nov 2026 - 16:29
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FLAVIO COBOLLI © afp

FLAVIO COBOLLI © afp

Manca sempre meno al via delle Atp Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.  Le fasi cruciali del torneo si potranno seguire in chiaro grazie a Mediaset. Oltre alla diretta televisiva, Mediaset offrirà la copertura in streaming attraverso Sportmediaset.it e alla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo così di seguire le gesta dei campioni e del beniamino di casa Flavio Cobolli da qualsiasi dispositivo.

Montepremi in crescita

Un aspetto interessante per l'edizione 2026 riguarda il montepremi, che toccherà la cifra complessiva di 15,75 milioni di dollari. La crescita è dell’1,61% rispetto al 2025. Qualora uno degli 8 qualificati riuscisse ad aggiudicarsi il torneo senza perdere una partita, intascherebbe un assegno da 5.171.000 $. Una cifra che, al netto del cambio, corrisponde pressappoco a 4.631.400 € e segna un aumento di 100.000 $ rispetto al 2025. 

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La sola quota di partecipazione varia da 169.000 a 338.000 $ in base al numero di partite disputate. Se uno dei giocatori perdesse le tre partire del Round Robin, tornerebbe comunque a casa con l'assegno da 338.000 $, corrispondenti a circa 302.700 €. Anche in questo caso si registra un aumento rispetto all'edizione passata, quando la quota di partecipazione per le tre partite era di 331.000 $. Di seguito il montepremi completo: 

RisultatoMontepremiConversione in euro
Riserva156.000 $circa 139.700 €

Quota di partecipazione

338.000 $*circa 302.700 €
Vittoria nel Round Robin405.000 $circa 362.700 €
Vittoria in semifinale1.206.000 $circa 1.080.200 €
Vittoria in finale2.412.000 $circa 2.160.300 €
Campione imbattuto5.171.000 $

circa 4.631.400 €

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Qualora un giocatore subentrasse a torneo iniziato - oppure fosse costretto a ritirarsi - giocando meno di tre partite, questi sarebbero gli scaglioni del montepremi: 

Una partita giocata169.000 $circa 151.400 €
Due partite giocate253.000 $circa 226.600 €
Tre partite giocate338.000 $

circa 302.700 €

Anche il torneo di doppio seguirà la medesima struttura, seppur con un montepremi più ridotto. La vittoria in finale assegnerà 356.800 dollari, mentre una coppia capace di conquistare il torneo da imbattuta incasserà complessivamente 959.300 dollari. 

RisultatoMontepremiConversione in euro
Riserva51.700 $circa 46.300 €

Quota di partecipazione

134.200 $*circa 120.200 €
Vittoria nel Round Robin96.600 $circa 86.500 €
Vittoria in semifinale178.500 $circa 159.900 €
Vittoria in finale356.800 $circa 319.600 €
Campione imbattuto959.300 $circa 859.200 €

Anche nel doppio la quota di partecipazione sarà subordinata alle partite effettivamente disputate: 67.100 dollari (circa 60.100 euro) per una partita, 100.650 dollari (90.100 euro) per due e 134.200 dollari (120.200 euro) per tre.

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Punti Atp

Quanto a importanza per il ranking, le Atp Finals sono seconde soltanto agli Slam. Il "Torneo dei Maestri", infatti, si colloca a metà tra i 1000 punti assegnati dalla vittoria di un Masters e i 2000 che attrbuisce la vittoria di uno dei quattro Major. Difatti, vincere le Atp Finals da imbattuti porta in dote 1500 punti complessivi. C'è una leggera differenza rispetto ai tornei tradizionali, che è dovuta al format. Infatti, un tennista sconfitto nelle prime due partite del Round Robin potrebbe comunque intascare 200 punti vincendo l'ultimo match: ciascuna delle partite del girone assegna 200 punti al vincitore. Di conseguenza, se il vincitore finale perdesse uno dei tre match del suo gruppo, otterrebbe 1300 punti anziché 1500. I punti assegnati sono gli stessi per singolare e doppio.

RoundPunti Atp (singolare e doppio)
Vittoria nel Round Robin200
Vittoria in semifinale400
Vittoria in finale500
Campione imbattuto1500
atp finals torino
montepremi
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