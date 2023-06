Tennis: Sinner costretto al ritiro, a Halle passa Bublik

TENNIS HALLE

L'altoatesino abbandona sul 7-5, 2-0 per il kazako a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra

Halle, Sinner si ritira con Bublik





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si chiude nel peggiore dei modi il torneo di Halle per Jannik Sinner. Nel corso del quarto di finale sull'erba tedesca, infatti, l'altoatesino è costretto al ritiro: a passare il turno è così il kazako Alexander Bublik, avanti 7-5, 2-0 fino al forfait del 21enne di San Candido. L'episodio avviene nel corso del settimo game del primo set: un infortunio rimediato alla gamba sinistra nel tentativo di recuperare su una smorzata.

Vedi anche Tennis Tennis, il derby azzurro di Halle va a Sinner: Sonego rimontato e battuto in tre set

Si chiude con un ritiro il torneo di Halle, in Germania, per Jannik Sinner. L'altoatesino resiste finché può all'infortunio rimediato nel corso del primo set, ma è irrimediabilmente costretto ad abbandonare sul 7-5, 2-0 in favore di Alexander Bublik, che vola così in semifinale. Troppo il dolore alla gamba sinistra a causa di un tentativo di recupero su una smorzata del kazako. Fino a quel momento, il parziale è equilibrato: parità totale senza palle break. Poi, però, l'episodio che cambia il match. Il numero 48 al mondo fa una smorzata, Sinner recupera ma perde il punto. I primi indizi sulla serietà dell'infortunio avvengono proprio al cambio campo. Eppure, nonostante il break incassato, l'altoatesino si riprende il servizio e va sul 5-5 prima, tuttavia, di cedere nuovamente concedendo il 7-5 a Bublik che lascia l'avversario a 0.

Tra il primo e il secondo set, Sinner chiede il timeout medico ed esce dal campo insieme al fisioterapista. La situazione, però, non migliora. Anzi: il match riparte, ma il kazako si porta subito sul 2-0. Troppe le difficoltà e il 21enne di San Candido decide così di abbandonare, ponendo fine al suo torneo di Halle. Bublik va in semifinale e attende ora uno tra il tedesco Zverev e il cileno Nicolas Jarry. Sinner, invece, procederà con il recupero in vista di Wimbledon.