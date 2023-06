Tennis, il derby azzurro di Halle va a Sinner: Sonego rimontato e battuto in tre set

TENNIS

Match equilibrato e ricco di colpi di scena, la spunta l'altoatesino 6-7, 6-4, 6-4: Jannik ai quarti contro Bublik

A Sinner il derby azzurro di Halle



















© ipp 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il derby italiano va a Jannik Sinner, che conferma la sua tradizione vincente contro Lorenzo Sonego e bissa la vittoria di Montpellier, sconfiggendo il connazionale in tre set col punteggio di 6-7, 6-4, 6-4. Il piemontese mette ampiamente in difficoltà Jannik, vincendo il primo set e portandosi sul 3-2 nel terzo, ma subisce poi la rimonta. Ai quarti dell'Atp di Halle ci sarà l'altoatesino, che può migliorare il suo ranking in vista di Wimbledon.

Il derby italiano contro Lorenzo Sonego sorride ancora una volta a Jannik Sinner, che sconfigge il compagno di nazionale in rimonta (6-7, 6-4, 6-4) e vola ai quarti nell'Atp di Halle, sfruttando la sua testa di serie numero 4. Il primo set è molto combattuto, con Sonego a rispondere colpo su colpo a Jannik. Serve oltre mezz'ora per completare i primi cinque game, che vedono l'altoatesino in vantaggio sul 3-2. Sinner si porta sul 5-4 sfruttando un grande servizio, ma la varietà del gioco e le soluzioni interessanti messe in mostra dal piemontese prolungano ulteriormente il parziale fino al 6-6 e al tiebreak. Qui è Sonego a spuntarla, vincendo 7-4 e facendo suo il primo set. Lorenzo parte meglio anche nel secondo parziale, annullando due palle break al rivale e portandosi sul 2-1. La sua frenesia porta però Sinner a ribaltare il punteggio e guadagnarsi il primo doppio vantaggio in termini di game di questo match (4-2). Sonego è bravo a reagire annullando tre set point e vincendo il game del 5-4 ai vantaggi, ma cede nel seguente: set a Jannik e 1-1 nel punteggio complessivo.

Si arriva così al terzo e decisivo set, che premia l'altoatesino dopo tre ore di gioco. Ancora una volta la miglior partenza è del piemontese, che però commette un errore di valutazione sul 3-2, ritenendo out una palla che invece è in campo, e riapre mentalmente la sfida. Lorenzo è nervoso e infuriato con sè stesso, Sinner chirurgico fino a portarsi sul 5-3. Ancora una volta Sonego annulla la prima chance per il match, ma soccombe nel secondo tentativo col punteggio di 6-4. Vince Sinner, che vola ai quarti ad Halle e sogna la top-8 nel ranking Atp alla vigilia di Wimbledon. Onore delle armi per il rivale, che ha disputato una grande partita, ma esce sconfitto come a Montpellier.

Ora Sinner se la vedrà con Alexander Bublik. Il tennista kazako, numero 48 del mondo, ha battuto in tre set il tedesco Jan-lennard Struff, numero 21 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-3.