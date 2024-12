L'Italia è la nazione numero 1 del tennis mondiale: gli azzurri chiudono il 2024 al comando delle classifiche di Coppa Davis e Billie Jean King Cup

L'Italia è ormai considerata globalmente il paese del tennis. A confermarlo è la Federazione Internazionale Tennis (ITF) che ha pubblicato le classifiche di Coppa Davis e Billie Jean King Cup affermandosi come nazione numero 1 sia al maschile che al femminile. Gli azzurri si sono imposti in entrambe i trofei, facendo segnare un momento storico per questo sport, grazie ai risultati ottenuti da Jannik Sinner, Jasmine Paolini e compagni.