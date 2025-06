Atletica, Riva secondo nei 1500 metri della Diamond League a Stoccolma

Federico Riva conferma il suo eccellente momento di forma e chiude al secondo posto con il tempo di 3'32"17 la sua gara dei 1500 metri a Stoccolma, inserita nel meeting della Diamond League ma non valida per l'assegnazione dei punti utili per la qualificazione alle finali di Zurigo ad agosto. Il 24enne mezzofondista romano viene superato solamente dallo svedese di casa Samuel Philstrom vincitore con 3'31"53, ma si lascia dietro atleti di grande spessore quali soprattutto lo spagnolo Mohamed Attaoui e il britannico George Mills, in quarta e quinta posizione rispettivamente con 3'32"63 e 3'32"67. Per Riva è stata la terza prova ad altissimo livello disputata negli ultimi 9 giorni, a iniziare dai 1500 del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno quando ha realizzato il proprio personale sui 1500 con 3'31"42, e poi solamente tre giorni fa a Oslo dove ha conquistato il nuovo primato italiano sul miglio di 1609 metri grazie al tempo di 3’49”72.