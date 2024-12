Australian Open, 12 italiani al via: possibile sfida Sinner-Kyrgios

IL RITORNO DI KYRGIOS

Fra i nomi dei partecipanti allo Slam spicca il grande ritorno di Nick Kyrgios, che non gioca una partita ufficiale da due anni e sarà uno dei sei giocatori a entrare nel tabellone grazie al ranking protetto che gli garantirà l'ingresso al primo turno ma non da testa di serie. L'australiano potrebbe trovarsi dall'altra parte della rete proprio quel Sinner che negli ultimi mesi ha attaccato a più riprese per la vicenda doping. Con lui ci sono Carreno Busta, Opelka, Nishikori, Brooksby e Stricker nel maschile. Nel femminile invece il ranking protetto ha favorito Bencic, McNally, Grabher, Burrage, Zheng Saisai e Kovinic.