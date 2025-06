Ciclismo: Giro Next Gen, prima tappa e maglia rosa a Schwarzbacher

Il vincitore di tappa e prima maglia rosa Schwarzbacher, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Era una cronometro corta, quindi il mio obiettivo iniziale era una top 10, non di certo una vittoria. Sono andato molto forte nella seconda parte grazie anche alle indicazioni dei miei compagni di squadra che mi avevano preceduto. Non ho ancora realizzato cosa ho fatto, forse ci vorrà del tempo. Sono cresciuto seguendo le imprese di Peter Sagan, se corro in bici è anche grazie a lui quindi questa vittoria è anche in parte sua".