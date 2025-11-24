Logo SportMediaset

1 di 4
La Ferrari Testarossa nera di Diego Armando Maradona

Nel 1987, in occasione del primo scudetto vinto dal Napoli, il campionissimo argentino chiese un regalo al suo Presidente: una Ferrari. All'epoca c'era la Testarossa, una perfetta icona degli anni '80 con il suo stile audace e il motore V12 aspirato. Enzo Ferrari, però, aveva una sua regola non scritta che prevedeva che nessuna delle sue automobili potesse uscire dalla fabbrica di un colore diverso dal rosso. Diego la chiese nera e il Presidente Ferlaino fu costretto a intraprendere una trattativa diretta con Maranello per accontentarlo. Alla fine, sappiamo come andò a finire

24 Nov 2025 - 12:51
4 foto
