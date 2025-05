Internazionali Roma, Carlos Alcaraz supera Lorenzo Musetti e vola in finale

Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti nella prima semifinale degli Internazionali di Roma. Lo spagnolo si impone 2-0 col punteggio di 3-6; 6-7. L'italiano per larghi tratti della partita ha dimostrato di essere al livello dello spagnolo ma, contrariamente a quanto fatto vedere nei precedenti match al Foro, ha peccato nella continuità: troppi gratuiti e palle break non sfruttate per vincere contro un campione del calibro di Alcaraz. Il murciano ora attende in finale il vincente della semifinale tra Sinner e Tommy Paul.