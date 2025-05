Internazionali, Musetti: "L'emozione mi ha un po' bloccato, Alcaraz più solido mentalmente"

Dopo aver perso la semifinale contro Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti mastica amaro. "Come mi spiego i 28 errori gratuiti nel primo set? E' stata una performance negativa, è stato difficile trovare il campo e anche Carlos non ha giocato credo il suo miglior tennis. Le condizioni erano diverse oggi, dal vento all'ombra - ha spiegato il carrarese alla fine del match -. L'emozione di scendere in campo poi mi ha bloccato un po' i piedi e le gambe e quello mi ha fatto sbagliare molto di più". "Io non sono uno che concede tanti errori gratuiti, Carlos è stato più solido e tranquillo dal punto di vista emotivo e ha gestito meglio quei lati lì", ha aggiunto.