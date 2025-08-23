Logo SportMediaset
Calcio

Pisacane al debutto: "Fiorentina feroce ma Cagliari c'è"

23 Ago 2025 - 14:04

Cagliari all'esordio in campionato con la Fiorentina domani alla Domus alle 18.30 con il debutto di Fabio Pisacane in Serie A contro Pioli e con due problemi: le sostituzioni di Zortea e Piccoli, passati rispettivamente a Bologna e Fiorentina. "L'uscita di Piccoli non fa piacere, speravamo che restasse, ma queste sono le dinamiche del mercato - dice il mister nella conferenza stampa di presentazione della gara - Ho chiesto alla società tre giocatori con le caratteristiche che ci occorrono e so che il club si sta muovendo in questa direzione". Cambia qualcosa senza i due big: il Cagliari nel precampionato li ha sempre considerati dei punti di riferimento. "In avanti abbiamo abbondanza, in difesa però siamo pochi - ammette l'allenatore - Abbiamo provato Deiola dietro, ora vediamo se adottare questa soluzione anche domani. La squadra comunque deve partire dalle sue certezze, anche quelle che aveva prima del mio arrivo". La Fiorentina? "Una squadra feroce nelle transizioni - sottolinea il mister - dobbiamo stare molto attenti: ci vorrà attirare per ripartire. Ma prestando la massima cura, possiamo dire la nostra. Soprattutto non dobbiamo concedere spazi larghi ai nostri avversari. La speranza, anche a partire da domani, è quella di poter sovvertire i pronostici, anche con le grandi". Capitolo Kean."E' un attaccante sempre in agguato, può fare gol in un attimo, in qualsiasi momento", precisa Pisacane. Abbondanza in attacco, dunque: il Cagliari potrebbe giocare con Esposito e Luvumbo, ma ci sono altre possibilità: "Gaetano ha messo su ulteriori minuti, ci può dare tanto a centrocampo e dietro le punte - chiarisce il mister - Quanto a Kilicsoy, sono contento che la gente lo abbia apprezzato alla sua prima uscita, può anche partire dal primo minuto. Ho una vasta scelta ma ancora dubbi, che mi porterò dietro sino a domani mattina". Idrissi? "I giovani devono giocare in modo graduale, non bisogna bruciarli - spiega l'allenatore - È una soluzione, farà vedere quello che sa fare". Mazzitelli?: "Ha delle caratteristiche che ci possono essere utili, sta cercando di crescere come minutaggio, siamo convinti che possa dare suo contributo".

