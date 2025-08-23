Logo SportMediaset
Ciclismo: l'80esima Vuelta parte dall'Italia, è prima volta

23 Ago 2025 - 14:00

La Reggia di Venaria Reale, patrimonio Unesco alle porte di Torino, ha dato il via all'edizione 2025 della Vuelta. Al nastro di partenza del giro di Spagna, che per la prima volta nella sua storia parte dell'Italia 22 squadre, tra bandiere, musica, striscioni e tanti tifosi accorsi per l'occasione nella suggestiva cornice della residenza sabauda. "Abbiamo fatto il Giro d'Italia, abbiamo fatto il Tour de France e quest'anno, con la Vuelta, candidiamo il Piemonte a ospitare i prossimi campionati del mondo di ciclismo", sottolinea il governatore Alberto Cirio. "Siamo davvero felici di accogliere questo importantissimo evento - aggiunge Chiara Teolato, direttrice delle Residenze Reali Sabaude - È davvero bello vedere qui così tante persone, pronte ad assistere ad uno spettacolo sportivo di enorme importanza e a visitare la Reggia". "È un'emozione grandissima vedere la città così colorata, con così tante persone che vengono a conoscere Venaria", sottolinea il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi. La prima delle quattro tappe della Vuelta in programma in Piemonte si concluderà allo stadio Silvio Piola di Novara dopo 186,1 chilometri. Al nastro di partenza, tra gli altri, il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, i vertici della Vuelta e il principe Alberto di Monaco, da dove la Vuelta partirà il prossimo anno.

