Ciclismo, Francesco Tessari vicino al successo, ma è campione veronese

Arriva un nuovo titolo per la Petrucci Assali Stefen Makro per merito di Francesco Tessari che, con il secondo posto ottenuto ieri a Rivoli Veronese nel 1° Trofeo Terra dei Forti, si è laureato campione provinciale veronese di ciclismo su strada nella categoria Juniores.



Un bel riconoscimento per un ragazzo che nel corso della stagione sta dimostrando grande impegno e una crescita costante.



Nella a primeggiare è stato Federico Saccani della Aspiratori Otelli. Secondo come detto Francesco Tessari davanti a Nicolò Moro della Borgo Molino Vigna Fiorita.



Il sodalizio veronese presieduto da Alberto Murari ha piazzato anche un altro corridore nella top 10 di giornata con l’ottavo posto di Edoardo Ospizio, un altro talento che si sta ritagliando i suoi spazi e le sue personali soddisfazioni in questa stagione.