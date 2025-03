Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti fuori al terzo turno

Niente da fare per Berrettini che, dopo la sconfitta patita all'ATP 500 di Dubai, non è mai stato realmente in partita contro Tsitsipas che ha sfoderato una delle versioni migliori aggiudicandosi la prova in un'ora e sette minuti di gioco. Il capitolino si è trovato subito indietro sin dal primo turno di servizio, perso a 30, faticando anche sul diritto e non avendo mai chance in risposta tanto da guadagnare soli sei punti sulla battuta del greco.