Incredibile Kyrgios: solo un mese di stop, può già tornare a giocare

"Di conseguenza l'Itia ha riconosciuto che l'assunzione di cocaina da parte di Kyrgios è avvenuta fuori competizione", ha affermato l'ente tennistico. Questa sospensione rappresenta l'ultimo episodio di una carriera segnata da incidenti controversi, oltre che da infortuni e problemi di salute mentale. All'annuncio della sospensione, avvenuto quest'estate, il giocatore ha ammesso di aver commesso "un errore enorme" in un post su Instagram e si è scusato con i suoi cari, i tifosi e i "ragazzi" che lo seguono.