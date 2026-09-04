Juve, il segnale di Zhegrova: l'addio è ancora possibile

04 Set 2026 - 10:29
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L'esclusione di Edon Zhegrova dalla lista Uefa sancisce la rottura tra la Juventus e l'esterno kosovaro, ormai relegato ai margini della rosa bianconera e destinato alla cessione verso i mercati ancora aperti.

Chiuso in attacco dai vari Yildiz, Boga, Nico Gonzalez, Conceiçao, McKennie e Alajbegovic, Zhegrova continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo in attesa dell'offerta decisiva per rilanciarsi.

Tramontati i timidi sondaggi registrati nei giorni scorsi dal campionato turco, la soluzione più concreta porta direttamente in Arabia Saudita alla corte dell'Al Ittihad, pronto a chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport.

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