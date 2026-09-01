Tennis e scommesse, la confessione shock di Berrettini: "Hanno minacciato la mia famiglia"

Il tema è delicato e diventa d'attualità per la confessione shock di Matteo Berrettini in conferenza stampa a margine della sua prima sfida agli US Open in cui ha battuto Wawrinka: "Dobbiamo proteggere i giocatori per creare un ambiente sicuro", ha detto Berrettini, "Se non sbaglio, a Indian Wells una tennista italiana ha ricevuto dei messaggi come accaduto a mio fratello. Al Roland Garros ha ricevuto messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia e cose di questo tipo. Dovremmo creare una struttura più forte, magari un comitato, per proteggere i giocatori".