Tennis, US Open: Berrettini out contro Navone, fuori anche Guerrieri e Passaro

È invece a senso unico la sfida tra Andrea Guerrieri e Alex De Minaur: prova di forza totale dell’australiano, che regola la pratica in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-4. Primi due set estremamente complessi per Andrea, che concede due turni di battuta sia nel primo che nel secondo parziale. Nel terzo l’italiano reagisce al primo break dell’australiano, ma sul 4-4 De Minaur converte subito la palla break e chiude i conti nel suo turno di battuta.