Tennis, US Open: Berrettini out contro Navone, fuori anche Guerrieri e Passaro

Nottata complessa per l’Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open 2026. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, ko 3-1 con l’argentino Navone con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Nulla ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minaur in un’ora e quaranta con un netto 3-0 (6-2, 6-2, 6-4). Esce di scena anche Francesco Passaro, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
Tre azzurri salutano gli US Open: Matteo Berrettini lotta ma deve arrendersi contro l’argentino Mariano Navone, 3-1 dopo tre ore e mezza di incontro. Il tennista romano parte bene con il 6-3 nel primo set, subito pareggiato con un altro 6-3 nel secondo dall’argentino. Nel terzo Matteo dopo aver perso il servizio ha a disposizione ben cinque palle break nell’intero parziale e non riesce a pareggiare i conti, concedendo sul 6-4. Berrettini lotta anche nel quarto, rispondendo a un break e portando la sfida al tie-break, dove però non può nulla (nonostante tre match point annullati).
È invece a senso unico la sfida tra Andrea Guerrieri e Alex De Minaur: prova di forza totale dell’australiano, che regola la pratica in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-4. Primi due set estremamente complessi per Andrea, che concede due turni di battuta sia nel primo che nel secondo parziale. Nel terzo l’italiano reagisce al primo break dell’australiano, ma sul 4-4 De Minaur converte subito la palla break e chiude i conti nel suo turno di battuta.
Fuori dai giochi anche Francesco Passaro, eliminato in rimonta per 3-2 per mano dell’olandese De Jong. Prima dell’interruzione per pioggia della giornata precedente Francesco era sopra 2-1 nel punteggio: la pausa fa bene però all’olandese, che si riprende e avanza nel tabellone con il punteggio di 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.