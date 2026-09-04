Dichiarazioni

Il CEO di Audi: più l'auto è cara meno piace l'elettrico

Secondo il CEO di Audi i motori V6 e V8 avranno un futuro nella gamma 

di Redazione Drive Up
04 Set 2026 - 10:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La si può pensare un po' come si vuole questa transizione energetica, ma il modo con cui l'automobile deve parteciparvi e il tempo della sua "conversione" sono stati ormai messi in discussione. Sempre più marchi hanno rivisto gli annunci di un passaggio totale ai motori elettrici a seguito di risultati commerciali deludenti: non si può stabilire una scadenza del motore a combustione a priori. Soprattutto per le auto più costose.
Resteranno ancora a lungo
I produttori di vetture sportive e lussuose sono tra coloro che hanno più subito le conseguenze di decisioni frettolose e approssimative. Il caso di Audi è emblematico: prima la promessa di un futuro a zero emissioni entro il 2032, ora la necessità di continuare a offrire motori a 6 e 8 cilindri. Intervistato da Bloomberg, il CEO del marchio Gernot Döllner ha dichiarato che le persone che acquistano nei livelli più alti del mercato vogliono ancora automobili benzina e diesel
Le elettriche come base
Viceversa, i segmenti d'ingresso, secondo lui, sembrano essere più inclini ad accettare le elettriche. Questo spiega il recente riallineamento della strategia di prodotto: la supercar Nuvolari con motore V8 ibrido plug-in all'apice delle prestazioni e dell'esclusività; la compatta A2 come porta d'ingresso tra le utilitarie premium a zero emissioni. Il futuro sarà dunque costruito su due binari paralleli: tra cilindri e pistoni e batterie ed elettroni. Finché si potrà, esisterà sempre un'Audi con sotto il cofano un V6 o un V8.

Ti potrebbe interessare

videovideo
audi
ceo
ricchi
auto elettriche
v8

Ultimi video

03:27
Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

01:47
Hennessey Venom F5-M Roadster

Hennessey Venom F5-M Roadster

01:51
Salone dell'Auto di Torino, dall'11 al 13 settembre

Salone dell'Auto di Torino, dall'11 al 13 settembre

01:52
Polestar 4 si trasforma

Polestar 4 si trasforma

01:15
Parola a Domenicali

Parola a Domenicali

01:58
Piazza Duomo tutta rossa

Piazza Duomo tutta rossa

02:05
Audi e Piquadro a Milano

Audi Revolut F1 Team e Piquadro a Milano

01:43
BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

01:47
Geely guarda al futuro

Geely guarda al futuro

02:17
Nuova Opel Corsa GSE

Nuova Opel Corsa GSE

00:21
Ferrari speciale a Monza

Ferrari speciale a Monza

01:16
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

25:47
Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

02:55
A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

03:26
Dacia Bigster

BMW F 450 GS

03:27
Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

I più visti di Drive Up

La Ferrari dei sogni di Lewis Hamilton è quasi pronta

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Porsche omaggia le Alpi con la 911 Bergsport

Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

Video Drive up SnapInsta

Lewis Hamilton a un raduno di supercar a Tokyo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
 Formula 1
12:04
La Formula 1 2027 riparte da Milano: l'annuncio social per la presentazione delle vetture
 Mancini e Frattesi
12:03
L'agente Riso: "Volevo che Mancini lasciasse la Roma". Su Frattesi: "Parlerò con l'Inter"
11:51
Fuori dalla lista Champions e ancora ai margini del Liverpool: Chiesa rischia di perdere un altro anno
11:48
Trail senza confini: Ortles Haute Route, il sogno di Marco De Gasperi è realtà
11:48
Skoda da record: oltre 900 km con una sola carica