Volley: Europei maschili, il programma delle semifinali

Questo il programma delle semifinali dei CEV Enel EuroVolley 2026 maschili che si svolgeranno venerdì 25 settembre all'Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano. Semifinali 25 settembre ore 17 Slovenia vs Polonia, ore 21.05 Finlandia vs Francia. Finali 26 settembre, ore 17 Finale 3°-4° posto, ore 21 Finale 1°-2° posto. "I biglietti sono validi per la singola partita e non per l'intera giornata di gara. Chi ha acquistato i biglietti per entrambe le partite in programma nello stesso giorno dovrà quindi uscire dall'Unipol Forum al termine della prima gara e accedere nuovamente all'impianto per assistere alla seconda - fa sapere la Federvolley - Si precisa inoltre che i biglietti acquistati attraverso il circuito TicketOne non potranno essere annullati, modificati o sostituiti presso la biglietteria fisica dell'Unipol Forum".