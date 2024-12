Il turco Celikbilek si sente male in campo: è stato colpito da emorragia cerebrale

Il tennista turco Altug Celikbilek si è sentito male a causa di un’emorragia cerebrale durante la semifinale contro il connazionale Yanki Erel, durante il torneo M15 Monastir A60 in Tunisia. Classe '96, Celikbilek si è improvvisamente accasciato al suolo ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere operato. L'intervento sembra riuscito ma sarà necessario aspettare il risveglio per valutare eventuali danni cerebrali.