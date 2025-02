Il legale di Sinner attacca: "Tennisti dei falchi, Jannik trattato male"

La squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner ha fatto storcere il naso soprattutto ai colleghi del tennista altoatesino, che, anche se non si sono voluti esporre chiaramente, hanno fatto capire di non essere troppo convinti da come si è svolto il processo riservato al numero 1 del mondo. "Penso che i tennisti siano sempre falchi quando è un altro giocatore a essere coinvolto in una situazione simile e cercano di nascondersi quando sono invece loro a essere coinvolti", ha detto Jamie Singer, uno dei legali di Sinner, che ha commentato le reazioni del mondo del tennis allo stop stabilita dallìaccordo fra l'Agenzia mondiale antidoping e lo stesso giocatore.