Wimbledon, Alcaraz batte Norrie e va in semifinale: sfiderà Fritz

TABELLONE MASCHILE



Ennesima prova sontuosa di Carlos Alcaraz sul Centre Court di Wimbledon. Il numero 2 al mondo trionfa 6-2, 6-3, 6-3 contro Cameron Norrie e si qualifica alle semifinali dello slam inglese, del quale è il detentore in carica. L’iberico si fa sorprendere nei primi due game della partita ed è, infatti, costretto ad annullare ben quattro palle break per difendere il proprio turno di battuta, ma, superato questo momento di difficoltà, prende in mano le redini del gioco e vola via velocemente, togliendo il servizio per due volte al britannico e archiviando il primo set in meno di mezz’ora. Alcaraz continua poi a spingere pure nel secondo parziale, nonostante un Norrie decisamente più combattivo: il murciano centra un paio di break e si porta a un solo set dalla vittoria. La sua meravigliosa opera il fuoriclasse di El Palmar la completa quindi nel terzo parziale, togliendo un’altra volta la battuta a Norrie sul 4-2 e risolvendo poi la partita al secondo match point in 1h39’.



Lo spagnolo in semifinale sfiderà Taylor Fritz, vincente 6-3, 6-4, 1-6, 7-6(4) contro Karen Khachanov. Lo statunitense domina i primi due set, togliendo per due volte il servizio all’avversario e scappando via immediatamente nel risultato. L’attuale numero 5 del circuito Atp si spegne però completamente nel terzo parziale, complice anche un problema al piede. Khachanov sfrutta allora il momento, trova due break e riapre la partita. Fritz sembra accusare il colpo e, infatti, perde subito la battuta anche in apertura di quarto set, ma riesce poi a reagire con il controbreak del 2-2 e a chiudere ogni discorso al tie-break. L’americano domina in battuta nel momento decisivo e accede così per la prima volta in carriera alle semifinali a Wimbledon.



TABELLONE FEMMINILE



Deve attingere a una grande rimonta Aryna Sabalenka per avere la meglio 4-6, 6-2, 6-4 di un’ottima Laura Siegemund. Il quarto di finale tra la numero 1 al mondo e la tedesca sfiora le tre ore di durata, con la bielorussa costretta a risalire dopo essere sprofondata nel corso del primo set. Siegemund riesce infatti a togliere la battuta per ben tre volte alla rivale nel parziale inaugurale, prendendosi così un importante vantaggio, ma Sabalenka cambia passo nel secondo set, centrando tre break che le permettono di forzare la disputa al terzo set. Qui a imporsi sulla distanza è proprio la numero 1 del circuito Wta, grazie ad altri tre break che le consentono di volare in semifinale (la decima negli ultimi undici slam), dove affronterà Amanda Anisimova.



L’atleta degli Stati Uniti sconfigge infatti 6-1, 7(11)-6(9) Anastasia Pavlyuchenkova e si regala un’altra bella giornata sull’erba inglese. La numero 12 Wta concede un solo game alla russa nel primo set, dove è Anisimova a prendersi d’autorevolezza il parziale. Tre break instradano, di fatto, fin da subito il confronto sui binari giusti per l’americana, che deve però lottare nel secondo set per sigillare il match. La tennista nata a Freehold toglie la battuta a Pavlyuchenkova sul 4-2, ma poi incassa il controbreak del 5-4 e si vede anche annullare due match point: la sfida si risolve quindi al tie-break, dove Anisimova salva ben cinque set point prima di vincere 11-9. Per lei sarà la prima semifinale ai Championships.