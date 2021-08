Federer finisce ancora sotto i ferri: "Starò fuori diversi mesi"

TENNIS

Lo svizzero annuncia che salterà gli US Open e che dovrà stare fermo fino al 2022: "Spero di tornare"

La stagione di Roger Federer è già finita. Il tennista svizzero, infatti, ha annunciato che dovrà farsi operare ancora al ginocchio destro infortunato durante Wimbledon. "Dopo un consulto con i medici ho deciso di operarmi di nuovo: starò fuori molti mesi. La sfida non è facile, me ne rendo conto. Ma l'obiettivo è tornare sul Tour", ha annunciato il "Maestro". Niente US Open, dunque, ma arrivederci al 2022 con il timore di un ritiro forzato.

"Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un'altra operazione, e abbiamo deciso di farla. Starò fermo per molti mesi, sarà molto dura, ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare. Sono realista, so cosa vuol dire un'altra operazione alla mia età, ma voglio stare bene ed essere attivo. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, vi auguro il meglio", il videomessaggio completo di Federer su Instagram. Con tanti dubbi su un reale rientro per un giocatore leggendario, che però ha appena compiuto 40 anni.