Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile di Wimbledon. Le due azzurre, terze favorite del seeding, attualmente al comando della Race to Riyadh e n.5 del ranking WTA di specialità, hanno ceduto per 6-3 6-2, in un'ora e nove minuti, alla taipanese Hao-Ching Chan e la ceca Barbora Krejcikova.