Miami Open: Errani e Paolini cadono in finale, Siniakova/Townsend trionfano nel doppio femminile

Capaci di raggiungere la finale senza aver perso neppure un set, complice anche il ritiro di Mertens/Zhang dopo appena tre game nello scorso turno, Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo all’Hard Rock Stadium per giocarsi l’atto conclusivo del torneo di doppio femminile del Miami Open 2026 contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Le quattro protagoniste impegnate sul cemento della Florida danno vita a un lungo primo set, durante il quale la ceca e la statunitense riescono a rispondere per ben due volte con un immediato controbreak ai due break centrati dalle Azzurre. Sara e Jasmine si vedono annullare pure tre set point, con il match che viene anche momentaneamente sospeso per causa pioggia sullo score di 6-5 per Siniakova/Townsend e di 40-0 per Errani/Paolini. Dopo un’attesa di tre ore e lo spostamento sul Grandstand Court, la partita viene finalmente ripresa con il punto a favore delle italiane che forza il set al tie-break. Qui a dominare è però la coppia ceco-statunitense, che si prende quindi il primo set con un perentorio 7-0. Siniakova e Townsend accumulano fiducia e volano via definitivamente nel secondo set, grazie a tre break che consentono loro di salire senza troppa difficoltà sul 6-1 e di vincere così il torneo, completando il Sunshine Double.

