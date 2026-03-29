TENNIS

Miami Open: Errani e Paolini cadono in finale, Siniakova/Townsend trionfano nel doppio femminile

In un match condizionato da una lunghissima sospensione causa pioggia, le Azzurre si arrendono 7-6(0), 6-1

29 Mar 2026 - 23:02
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Si chiude purtroppo con l’amaro in bocca il Miami Open 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia d’oro del doppio femminile italiano perde infatti 7-6(0), 6-1 la finale contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che alzano così il trofeo sul cemento della Florida. Sfuma dunque la possibilità per le Azzurre di conquistare il loro primo titolo stagionale, con la partita contro la ceca e la statunitense fortemente condizionata da tre ore di sospensione causa pioggia.

Capaci di raggiungere la finale senza aver perso neppure un set, complice anche il ritiro di Mertens/Zhang dopo appena tre game nello scorso turno, Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo all’Hard Rock Stadium per giocarsi l’atto conclusivo del torneo di doppio femminile del Miami Open 2026 contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Le quattro protagoniste impegnate sul cemento della Florida danno vita a un lungo primo set, durante il quale la ceca e la statunitense riescono a rispondere per ben due volte con un immediato controbreak ai due break centrati dalle Azzurre. Sara e Jasmine si vedono annullare pure tre set point, con il match che viene anche momentaneamente sospeso per causa pioggia sullo score di 6-5 per Siniakova/Townsend e di 40-0 per Errani/Paolini. Dopo un’attesa di tre ore e lo spostamento sul Grandstand Court, la partita viene finalmente ripresa con il punto a favore delle italiane che forza il set al tie-break. Qui a dominare è però la coppia ceco-statunitense, che si prende quindi il primo set con un perentorio 7-0. Siniakova e Townsend accumulano fiducia e volano via definitivamente nel secondo set, grazie a tre break che consentono loro di salire senza troppa difficoltà sul 6-1 e di vincere così il torneo, completando il Sunshine Double.
 

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