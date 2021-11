Djokovic annienta Norrie, Ruud rimonta Rublev e va in semifinale

TENNIS ATP FINALS

Il norvegese si impone 2-6, 7-5, 7-6 (5) sorprendendo il russo, il numero 1 del mondo spazza via il britannico con un netto 6-2, 6-1: domani le due semifinali

Casper Ruud prende l’ultimo biglietto disponibile per le semifinali delle Atp Finals di Torino. Il norvegese sconfigge in rimonta il numero cinque del torneo Andrey Rublev 2-6, 7-5, 7-6 (5) e conquista il passaggio del girone, chiuso in seconda posizione alle spalle di Novak Djokovic a sua volta vincitore 6-2, 6-1 sul britannico Cameron Norrie già eliminato. Domani le semifinali: Medvedev-Ruud alle 14 e Djokovic-Zverev alle 21.

DJOKOVIC-NORRIE 2-0

Tutto troppo facile per Novak Djokovic nell’ultimo incontro dei gironi alle Atp Finals di Torino: il numero 1 del mondo, già qualificato con un turno di anticipo alle semifinali, si sbarazza con un secco 6-2, 6-1 dell’inglese Cameron Norrie, subentrato durante il torneo all’infortunato Tsitsipas e già eliminato dopo appena una partita. Incontro senza alcun valore in termini di classifica quindi, ma Djokovic (atteso domani alle 21 da Zverev) non si distrae e tiene alta la tensione imponendo sin da subito il proprio ritmo infernale. Il break in suo favore nel primo gioco del match mette immediatamente in chiaro la strategia del serbo che non vuole perdere energie preziose in previsione dell’impegno ben più faticoso di domani. Il primo set va via liscio in appena 28 minuti e nulla può il mancino britannico nello scambio da fondo. Troppo pesante la palla di Djokovic, devastante anche al servizio e in difesa. Il secondo parziale si apre come il primo, con Nole che toglie il servizio all’avversario nel primo game e allora la strada è ancora più spianata verso la netta vittoria finale.

RUUD-RUBLEV 2-1

Casper Ruud non smette di sorprendere e si aggiudica 2-6 7-5 7-6 (5) la sfida contro Andrey Rublev, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso in semifinale. Una prestazione in crescendo per il norvegese, apparso contratto nel primo set e venuto fuori alla distanza, quando l’eliminazione sembrava vicina. La partita inizia infatti a senso unico: Rublev gioca a un livello superiore, picchiando con potenza al servizio e di dritto, Ruud è timido in ricezione e commette qualche errore gratuito di troppo. Il primo parziale si chiude con un comodo 6-2 per il numero 5 del torneo, che nel terzo game del secondo si prende il break e va avanti 2-1 40-15, con la partita apparentemente in mano. Il norvegese gioca le risposte a tutto braccio, si prende il controbreak e riapre il match all’improvviso. Da quel momento Rublev si innervosisce e concede qualche errore in più, fino a perdere il set 7-5. Nel parziale decisivo il russo ottiene il break al quinto game ma cede subito il servizio, fallendo un’altra occasione di indirizzare la partita. Ruud salva di potenza un break point nell’undicesimo game e trascina l’incontro al tie break decisivo, in cui si impone 7-5 chiudendo con uno splendido ace a uscire al suo secondo match point. Ora in semifinale Ruud troverà Medvedev, vincitore del girone con Sinner.