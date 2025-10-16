Curve a 37 gradi e 20 concerti all'anno: ecco gli ultimi dettagli sul nuovo San Siro

Solo dopo questo passo, si potrà iniziare a ragionare per davvero sul futuro. Se il progetto venisse approvato, anche con il nuovo stadio la memoria di San Siro non sarebbe cancellata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già alcune idee su come ricostruire le sensazioni e le emozioni che solo la Scala del calcio sa trasmettere. Quella più quotata è l'inclinazione degli spalti, con focus particolare sulle due curve. Nel documento descrittivo del progetto compare un numero: 37. La cifra rappresenta i gradi di pendenza delle tribune e non è per nulla casuale, visto che è lo stesso valore dell'attuale terzo anello del Meazza e del Muro Giallo del Signal Iduna Park di Dortmund. Il nuovo stadio di Inter e Milan, quindi, sarà all'insegna della verticalità. Un altro dettaglio non irrilevante è il seguente: "La prossimità degli spettatori dal campo è migliorata al massimo garantendo un design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l'accessibilità in tutti i settori". Tradotto: sia per i calciatori che per i tifosi, lo stadio sarà coinvolgente alla massima potenza.