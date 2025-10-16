Pattinaggio figura: Guignard/Fabbri e Frangipani al Grand Prix de France

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre l'IceParc di Angers (Francia) ospiterà il Grand Prix de France, tappa inaugurale dell'ISU Grand Prix of Figure Skating, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, giunto alla sua trentunesima edizione. All'atto di apertura faranno seguito altri cinque appuntamenti. Le Finali, riservate ai migliori sei di ogni ambito, avranno luogo a inizio dicembre. Saranno tre i pattinatori italiani impegnati ad Angers nell'ouverture del Grand Prix. Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) si cimenterà nella competizione maschile, mentre Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) pattineranno nella danza. Il blasonato binomio, peraltro vincitore del GP de France nel 2022 e 2023 e già salito quattro volte sul podio dell'appuntamento transalpino, ambisce a recitare un ruolo da protagonista sia nel weekend che nell'arco dell'intera stagione olimpica.