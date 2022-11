Djokovic fa pace con l'Australia: a gennaio ci sarà a Melbourne

© Getty Images

"Grazia" per Novak Djokovic dall'Australia. Dopo essere stato bandito dal Paese per tre anni a gennaio, il tennista australiano riceverà un visto per poter giocare i prossimi Australian Open in programma dal 16 al 29 gennaio. Decisione presa dal ministro dell'immigrazione Andrew Giles, come ha annunciato Channel9 News di Melbourne. Il serbo potrà così cercare di conquistare lo slam australiano per la decima volta.