Masters 1000 Miami: Federico Cinà, esordio con vittoria nel circuito ATP a 17 anni

Se il buongiorno si vede dal mattino, l'Italia del tennis può dormire sonni tranquilli per i prossimi anni. Al Masters 1000 di Miami, il 17enne Federico Cinà, al debutto assoluto in un torneo Atp, si è qualificato per il secondo turno battendo con un duplice 7-6 l'argentino Francisco Comesana, non uno specialista del cemento ma pur sempre numero 67 al mondo. Il palermitano, n° 441 (ma virtualmente 369), è entrato in tabellone grazie a una wild card. Al secondo turno, ora, lo attende il finalista della scorsa edizione, il n° 15 al mondo Grigor Dimitrov.