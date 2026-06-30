Dalla scelta dell'Italia al legame con Sinner: ecco chi è Tyra Grant

Tyra Caterina Grant, giovane promessa del tennis italiano capace di ottenere a Wimbledon la sua prima vittoria in un torneo dello Slam, ha sempre avuto lo sport nel sangue. Figlia di un giocatore di basket, Tyrone Grant, che ha trascorso diversi anni in Italia - in particolare all'Olimpia Milano e alla Virtus Bologna - e di Cinzia Giovinco, maestra di tennis che le ha messo presto una racchetta in mano e che oggi è anche la sua manager, la 18enne nata a Roma è l'ultima 'pepita' dell'età dell'oro del tennis azzurro.