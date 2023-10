Coppa Davis, Volandri: "Sinner? Tutti vorrebbero il n°4 al mondo in squadra"

COPPA DAVIS

Il capitano dell'Italtennis: "Non vediamo l'ora di riaverlo in squadra"

© ipp Ospite al Festival dello Sport di Trento, il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, è pronto a riabbracciare Jannik Sinner, assente a Bologna a settembre, per la Final Eight di Malaga. "Ogni capitano vorrebbe poter schierare un numero 4 del mondo. Anche lui ci è stato vicino, ci ha supportato, non vediamo l'ora di riaverlo in squadra - ha confessato l'ex tennista - Jannik numero 4 del mondo come Panatta nel '76? Non ci ho pensato, ho pensato di più al percorso che aveva fatto, sono molto orgoglioso delle scelte importanti che fa fatto. La sua dedizione, la sua voglia di arrivare fanno la differenza. E anche la sua intelligenza tattica. Ha un fuoco dentro anche se sembra un po' glaciale. La sua volontà di arrivare in alto può fare la differenza".

L'Italia si è qualificata per le Finals di Coppa Davis (21-24 novembre), dove nei quarti affronterà l'Olanda, senza Sinner, la cui assenza a settembre a Bologna per le sfide con Canada, Cile e Svezia aveva sollevato un mare di polemiche. Il tennista altoatesino, fresco numero 4 al mondo, aveva dato forfait dopo le fatiche degli US Open e per seguire un preciso progetto atletico pluriennale.

Vedi anche Tennis Italtennis, pace fatta tra Volandri e Sinner: "Jannik si è fatto sentire tutti i giorni" Volandri, che a Bologna aveva evidenziato l'attaccamento alla squadra di Sinner ("Ha fatto gruppo anche chi non è sceso in campo come Jannik che ha mandato messaggi tutti i giorni"), è ora pronto a riabbracciare il campione azzurro con cui spera di vincere la Coppa Davis che l'Italia ha conquistato solo una volta nel lontano 1976.

Vedi anche Tennis Sinner si ferma agli ottavi a Shanghai, Shelton vince al tie-break