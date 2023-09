TENNIS

Se gli Azzurri vincono, in semifinale la Serbia di Djokovic o la Gran Bretagna di Murray

© twitter Sorteggio soft per l'Italia in vista delle Final 8 di Coppa Davis di tennis, in programma a Malaga. Gli azzurri di Filippo Volandri hanno pescato dall'urna di Londra l'Olanda vincitrice del Girone D davanti alla Finlandia e all'esordio nella fase finale del torneo.

La formazione composta daL numero 24 al mondo Tallon Griekspoor, da Botic van de Zandschulp, dal numero 4 del doppio Wesley Koolhof e da Matwé Middelkoop affronterà gli azzurri ai quarti di finale sul veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena che ospiterà i match di Sinner e compagni dal 21 al 24 novembre.

"Siamo orgogliosi di aver centrato anche quest'anno la qualificazione alle Final 8 di Malaga. La nostra corsa verso il titolo partirà dall'Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quella viste nei giorni di Davis - ha commentato Volandri -. Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto. Siamo stati in grado sul campo - con orgoglio, determinazione e tanta qualità - di ribaltare le prospettive. Ora arriva il difficile ma anche il più bello".

In caso di passaggio del turno, la formazione tricolore andrà a confrontarsi con la vincente fra la Gran Bretagna capitanata da Andrew Murray e la Serbia di Novak Djokovic che si giocheranno per la vittoria dell' "Insalatiera": "A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un'ulteriore dimostrazione di compattezza - ha sottolineato il capitano -. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l'obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo".

