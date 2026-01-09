Logo SportMediaset

Cover Girl
Deion Sanders esce allo scoperto: foto ufficiale con la nuova fiamma Karrueche Tran

Coach Prime esce allo scoperto: Deion Sanders conferma su Instagram la relazione con l'attrice Karrueche Tran

09 Gen 2026 - 07:08
Fine dei rumors per Deion Sanders. L'icona della NFL e attuale head coach di Colorado, 58 anni, ha ufficializzato la relazione con l'attrice Karrueche Tran, di 21 anni più giovane. Dopo mesi di indiscrezioni, nate a luglio quando lei fu avvistata al suo fianco in ospedale prima di un intervento, "Coach Prime" ha deciso di uscire dall'ombra pubblicando su Instagram un selfie di coppia durante le festività, confermando definitivamente quel legame intimo che era già trapelato pochi giorni fa in un video YouTube del figlio Shilo.

