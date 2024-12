L’Italia ospiterà la Final Eight di Coppa Davis sino al 2027: Bologna sarà la sede della kermesse

"Siamo entusiasti di essere stati scelti come ospiti e non vediamo l'ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i prossimi tre anni - ha spiegato il presidente della FITP Angelo Binaghi -. L'Italia ha gareggiato per la prima volta nella Coppa Davis quasi 100 anni fa ed è orgogliosa di aver sollevato l'iconico trofeo della Coppa Davis tre volte come campione del mondo. La Fitp si baserà sull'eredità italiana in questa competizione, lavorando a stretto contatto con l'Itf per offrire un evento spettacolare per i fan, nonché per costruire un futuro ancora più grande per la grande risorsa globale del tennis", ha aggiunto.