Concessa l'esenzione medica, Djokovic va agli Australian Open

TENNIS

Le autorità locali hanno rilasciato un permesso al campione serbo, che potrà partecipare pur senza essere vaccinato contro il Covid

Alla fine ha vinto lui. Novak Djokovic parteciperà ai prossimi Australian Open di tennis grazie a una speciale esenzione medica concessagli dalle autorità di Canberra Lo ha annunciato lo stesso campione serbo, in partenza per Melbourne, nonostante non rispetti le restrizioni locali per il Covid. "Sto andando in Australia con un permesso di esenzione", ha scritto su Instagram.

Vedi anche Tennis Australian Open, Djokovic in lista partecipanti "Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari. Andiamo 2022!", il suo messaggio in cui conferma la partenza per l'Oceania.

Il campione uscente ha quindi ottenuto un'esenzione dalle autorità australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall'organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid. Ma ormai su questo non ci sono più dubbi.