Australian Open, Djokovic in lista partecipanti

TENNIS

Il numero uno al mondo ci sarà, assente invece Serena Williams

Novak Djokovic parteciperà agli Open di Australia di tennis che si terranno dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il nome del giocatore numero uno al mondo è nella lista ufficiale dei partecipanti. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in bilico perché il campione serbo, che lo scorso anno ha vinto il torneo, non aveva voluto rivelare se era vaccinato contro il Covid. Grande assente sarà, invece, Serena Williams: vincitrice di 23 slam - uno in meno di Margaret Court, che detiene il record - avrebbe dovuto giocare, ma il suo nome non compare nella lista ufficiale. Getty Images

"Anche se questa non è mai una decisione facile da prendere, non sono dove dovrei essere dal punto di vista fisico per competere - ha detto la campionessa americana al sito web degli Australian Open -. Melbourne è una delle mie città preferite da visitare e non vedo l'ora di giocare ogni anno. Mi mancherà vedere i tifosi".

11 ITALIANI IN TABELLONE

L'Australian Open ha comunicato l'entry list maschile e femminile per il primo Slam della stagione 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio. Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, due invece le azzurre nel torneo femminile. Già certi di un posto nel main draw Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (n.10), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.37), Lorenzo Musetti (n.59), Gianluca Mager (n.62), Stefano Travaglia (n.78), Marco Cecchinato (n.100) e Andreas Seppi (n.102). Nel singolare femminile, ammesse direttamente nel tabellone principale Camila Giorgi (numero 34 WTA) e Jasmine Paolini.