Caroline Wozniacki si ritira: "L’Australian Open è il mio ultimo torneo"

L'ADDIO

Era nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: Caroline Wozniacki si ritira. La tennista danese ha annunciato la decisione di abbandonare l'attività agonistica a 29 anni dopo i prossimi Australian Open a gennaio con un lungo messaggio su Instagram. "Ho giocato a livello professionistico da quando avevo 15 anni - ha spiegato sul suo profilo l'ex numero 1 Wta -. Vincendo l’Australian Open 2018 ho raggiunto tutto quello che avrei mai potuto sognare sul campo". Caroline Wozniacki, addio al tennis ipp

ipp La tennista danese Caroline Wozniacki, ex numero 1 della classifica WTA, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica dopo i prossimi Australian Open a gennaio. In 15 anni di carriera, Wozniacki ha conquistato 30 titoli WTA in singolare, e' stata numero 1 della classifica mondiale per 71 settimane, ha vinto una volta le Finali WTA e disputato 3 Olimpiadi avendo anche l'onore di essere la portabandiera della Danimarca.





In 15 anni di carriera, Wozniacki ha conquistato 30 titoli WTA in singolare, è stata numero 1 della classifica mondiale per 71 settimane, ha vinto una volta le Finals WTA e disputato 3 Olimpiadi avendo l'onore di essere la portabandiera della Danimarca. "Negli ultimi mesi, mi sono resa conto che nella vita c'è molto di più che vorrei realizzare fuori dal campo", ha spiegato nel suo post la campionessa danese. Dalla voglia di "formare una famiglia" col marito David all'impegno nella battaglia contro "l'artrite reumatoide", malattia di cui soffre dal 2018. "Il mio ritiro non ha nulla a che fare con la mia salute e questo non è un addio - ha voluto precisare Wozniacki -. Voglio ringraziare con tutto il cuore, i tifosi, i miei amici, i miei sponsor, la mia squadra, in particolare mio padre come allenatore, mio marito e la mia famiglia per i decenni di supporto! Senza tutti voi non avrei mai potuto farcela".