Tennis, Atp Madrid: super Arnaldi, batte Tiafoe e vola ai quarti

Dopo aver evitato l'1-3, Arnaldi sfrutta ancora in modo cinico i buchi lasciati da Tiafoe, che perde ancora il servizio. Sul 5-3, il ligure deve soltanto completare l'opera, ma ecco che incassa il primo e unico break della partita: 5-4 e set apparentemente riaperto. Si tratta, però, di un'illusione dell'americano, perché la reazione di Arnaldi è immediata: 0-40 e controbreak. Sul 6-5, alla seconda occasione di battere per passare il turno, Arnaldi non sbaglia e vola ai quarti. Attende ora di scoprire chi sarà il suo avversario: sarà in ogni caso uno tra Draper e Paul. E il sogno è di una semifinale tutta italiana con Lorenzo Musetti.