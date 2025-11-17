Al Bernabeu si rivede il 'siuuu' di Cristiano Ronaldo: Jack Jones rende omaggio a CR7

Il cornerback dei Dolphins ha festeggiato la giocata imitando il famosissimo 'siuuu' di Cristiano Ronaldo, l'iconica esultanza del fenomeno portoghese che la fece per la prima volta nel 2013 in amichevole contro il Chelsea nel corso di un match all'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. L'ultimo di gol di CR7 a Bernabeu risale al 2018 nel derby con l'Atletico. "Dovevo farla - ha detto Jones a fine match - Ho detto al mio amico: 'Quando faccio una giocata, preparati a quell'esultanza'". Una giocata che unito due mondi così distanti ma da domenica un po' più vicini...