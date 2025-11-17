Logo SportMediaset

Al Bernabeu si rivede il 'siuuu' di Cristiano Ronaldo: Jack Jones rende omaggio a CR7

Il cornerback dei Miami Dolphins festeggia così un intercetto decisivo nella match Nfl con Washington

di Andrea Ghislandi
17 Nov 2025 - 12:26
© IPA

© IPA

La Nfl è sbarcata per la prima volta a Madrid: davanti a 78.610 spettatori, tra cui l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, i Miami Dolphins hanno battuto ai supplementari 16-13 i Washington Commanders grazie a un calcio di Riley Patterson da 29 yards concesso da Marcus Mariota che si è fato intercettare da Jack Jones al primo gioco dei prolungamenti.

Il cornerback dei Dolphins ha festeggiato la giocata imitando il famosissimo 'siuuu' di Cristiano Ronaldo, l'iconica esultanza del fenomeno portoghese che la fece per la prima volta nel 2013 in amichevole contro il Chelsea nel corso di un match all'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. L'ultimo di gol di CR7 a Bernabeu risale al 2018 nel derby con l'Atletico. "Dovevo farla - ha detto Jones a fine match - Ho detto al mio amico: 'Quando faccio una giocata, preparati a quell'esultanza'". Una giocata che unito due mondi così distanti ma da domenica un po' più vicini...

jack jones
cristiano ronaldo
nfl

