ATP 500 di Tokyo, Matteo Berrettini si arrende agli ottavi di finale a Casper Ruud

Il 29enne romano è stato sconfitto dal norvegese per 7-6 6-2di Marco Cangelli
Matteo Berrettini torna a giocare sui propri livelli, ma deve arrendersi agli ottavi di finale a Casper Ruud all'ATP 500 di Tokyo. Il 29enne romano ha combattuto per un set prima di arrendersi al numero 12 al mondo per 7-6 6-2.
Prime fasi particolarmente equilibrate con entrambi i giocatori che hanno saputo tenere il servizio con facilità, in particolare per il norvegese che è riuscito a conquistare tre game consecutivi in battuta a zero e l'azzurro che ha replicato con il proverbiale diritto. Qualche difficoltà per il romano è emersa al nono game, quando Berrettini è stato chiamato a difendersi sul 5-4 per Ruud. Avanti 30-0 si è fatto rimontare complice anche un doppio fallo, ma ritrovata la prima con un ace, ha allungato ulteriormente la sfida.
Una situazione che ha però rischiato di incrinarsi al dodicesimo gioco con Berrettini che ha commesso alcuni errori nell'allungarsi dello scambio concedendo così la prima palla break del match, ma annullandola e portando al tie-break. Nel momento decisivo Berrettini ha perso la fiducia nella sua battuta subendo un mini-break decisivo per l'esito del set, perso per 7-6 (4).
Inizio di secondo set molto positivo per Berrettini che, oltre a tenere il servizio senza grossi problemi, ha provato ad avvicinare la prima palla break del suo match, trovandosi avanti 30-0. Ruud però ha saputo ribaltare subito la situazione riportandosi prontamente in parità e addirittura insidiando l'azzurro sul suo turno di battuta. Costretto più volte ad affidarsi alla seconda, il 28enne capitolino ha commesso due doppi falli che hanno consegnato il break al norvegese.
Il numero 12 al mondo ha quindi consolidato il vantaggio senza difficoltà riuscendo a prendersi una palla del doppio break nel quinto game complice le difficoltà di Berrettini di rispondere in caso di eventuali variazioni di gioco. Lo scandinavo non si è fatto pregare e si è portato così sul 4-1. L'azzurro ha quindi perso la concentrazione ritrovandosi subito sul 5-1, compiendo un piccolo scatto d'orgoglio nel turno di battuta, venendo però rimontato sul 40-0 e aggiudicandosi il punto che lo ha condotto 5-2. È soltanto un momento che ha anticipato la chiusura di Ruud che si è così imposto per 6-2.
