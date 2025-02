Impresa Berrettini all'ATP 500 di Doha: il romano sconfigge Djokovic al primo turno

Primo set favorevole per il tennista romano che ha subito imposto il proprio servizio potente, ma soprattutto è andato vicino al break al quinto game trovandosi avanti 40-0 prima di subire la rimonta di Djokovic. Complice qualche errore in risposta lungo-linea, il 37enne di Belgrado ha avuto a disposizione subito dopo due palle per fuggire via, tuttavia Berrettini non si è fatto tremare il braccio e, grazie a due ace, è riuscito a mantenere il turno di battuta. La sfida si è quindi prolungata fra servizi a zero e colpi vincenti da ambo le parti sino al tie-break dove l'azzurro ha saputo imporsi per 7-6 presentandosi alla seconda parte di gioco nel migliore dei modi.